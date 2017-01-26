Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu.
Amasya'da oynanan A Grubu müsabakaları sonunda Merzifon Belediyespor ile Beykoz Belediyespor, adını çeyrek finale yazdırdı.
B ve C Grubu maçlarına ev sahipliği yapan Ankara'da ise Amasya Taşova YİBO, Maliye Piyango, Aziziye Belediyesi Termalspor ve MYK Hentbol takımları, çeyrek finale yükseldi.
İzmir'deki D Grubu mücadeleleri sonunda ise Beşiktaş Mogaz ile Nilüfer Belediyespor, çeyrek finale çıktı.
Kupada çeyrek final ilk maçları 7-8 Mart, rövanşları ise 21-22 Mart'ta yapılacak.
Gruplarda son gün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Trabzonspor-Merzifon Belediyespor: 26-33
Beykoz Belediyespor-Marmara Üniversitesi: 49-30
B Grubu
Bozokspor-Gümüşhane Belediyespor: 32-26
Amasya Taşova YİBO-Maliye Piyango: 25-28
C Grubu
Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor-Aziziye Belediyesi Termalspor: 21-29
Adıyaman Belediyespor-MYK Hentbol: 29-26
D Grubu
Nilüfer Belediyespor-Antalyaspor: 23-22
Beşiktaş Mogaz-Göztepe: 31-31
Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası
Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu.
Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu.