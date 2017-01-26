Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu.

Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu.

Amasya'da oynanan A Grubu müsabakaları sonunda Merzifon Belediyespor ile Beykoz Belediyespor, adını çeyrek finale yazdırdı.

B ve C Grubu maçlarına ev sahipliği yapan Ankara'da ise Amasya Taşova YİBO, Maliye Piyango, Aziziye Belediyesi Termalspor ve MYK Hentbol takımları, çeyrek finale yükseldi.

İzmir'deki D Grubu mücadeleleri sonunda ise Beşiktaş Mogaz ile Nilüfer Belediyespor, çeyrek finale çıktı.

Kupada çeyrek final ilk maçları 7-8 Mart, rövanşları ise 21-22 Mart'ta yapılacak.

Gruplarda son gün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Trabzonspor-Merzifon Belediyespor: 26-33

Beykoz Belediyespor-Marmara Üniversitesi: 49-30

B Grubu

Bozokspor-Gümüşhane Belediyespor: 32-26

Amasya Taşova YİBO-Maliye Piyango: 25-28

C Grubu

Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor-Aziziye Belediyesi Termalspor: 21-29

Adıyaman Belediyespor-MYK Hentbol: 29-26

D Grubu

Nilüfer Belediyespor-Antalyaspor: 23-22

Beşiktaş Mogaz-Göztepe: 31-31

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