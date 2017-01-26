Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu.



Amasya'da oynanan A Grubu müsabakaları sonunda Merzifon Belediyespor ile Beykoz Belediyespor, adını çeyrek finale yazdırdı.



B ve C Grubu maçlarına ev sahipliği yapan Ankara'da ise Amasya Taşova YİBO, Maliye Piyango, Aziziye Belediyesi Termalspor ve MYK Hentbol takımları, çeyrek finale yükseldi.



İzmir'deki D Grubu mücadeleleri sonunda ise Beşiktaş Mogaz ile Nilüfer Belediyespor, çeyrek finale çıktı.



Kupada çeyrek final ilk maçları 7-8 Mart, rövanşları ise 21-22 Mart'ta yapılacak.



Gruplarda son gün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:



A Grubu



Trabzonspor-Merzifon Belediyespor: 26-33



Beykoz Belediyespor-Marmara Üniversitesi: 49-30



B Grubu



Bozokspor-Gümüşhane Belediyespor: 32-26



Amasya Taşova YİBO-Maliye Piyango: 25-28



C Grubu



Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor-Aziziye Belediyesi Termalspor: 21-29



Adıyaman Belediyespor-MYK Hentbol: 29-26



D Grubu



Nilüfer Belediyespor-Antalyaspor: 23-22



Beşiktaş Mogaz-Göztepe: 31-31