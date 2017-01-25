Hentbol Erkekler Türkiye Kupası 2. tur D Grubu'nda ikinci gün karşılaşmaları sona erdi.



İzmir'in ev sahipliğinde oynanan D Grubu'nda Celal Atik Spor Salonu'ndaki günün ilk maçında Beşiktaş Mogaz, Nilüfer Belediyespor'u 30-25 mağlup etti. Bülent Özkul Spor Salonu'ndaki günün diğer müsabakasında ise Göztepe, Antalyaspor'u 33-27 yendi.



Beşiktaş Mogaz'ın 2, Göztepe ve Nilüfer Belediyespor'un ise birer galibiyetinin bulunduğu grup maçları yarın Celal Atik Spor Salonu'nda saat 13.00'teki Nilüfer Belediyespor-Antalyaspor ve saat 19.00'daki Beşiktaş Mogaz-Göztepe karşılaşmalarıyla sona erecek.