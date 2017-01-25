Hentbol Erkekler Türkiye Kupası 2. tur A Grubu'nda iki karşılaşma oynandı.



Amasya Spor Salonu'nda oynanan günün ilk maçında Merzifon Belediyespor, Marmara Üniversitesi'ni 40-25 mağlup etti.



Günün diğer karşılaşmasında ise Beykoz Belediyespor, Trabzonspor'u 27-25 yendi.



Grupta yarın, Trabzonspor ile Merzifon Belediyespor saat 14.00'te, Beykoz Belediyespor ile Marmara Üniversitesi ise saat 16.00'da karşılaşacak.