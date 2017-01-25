Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası 2. tur A Grubu'nda iki karşılaşma oynandı.

Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası 2. tur A Grubu'nda iki karşılaşma oynandı.

Amasya Spor Salonu'nda oynanan günün ilk maçında Merzifon Belediyespor, Marmara Üniversitesi'ni 40-25 mağlup etti.

Günün diğer karşılaşmasında ise Beykoz Belediyespor, Trabzonspor'u 27-25 yendi.

Grupta yarın, Trabzonspor ile Merzifon Belediyespor saat 14.00'te, Beykoz Belediyespor ile Marmara Üniversitesi ise saat 16.00'da karşılaşacak.


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