Hentbol Erkekler Türkiye Kupası 2. tur D Grubu'nda iki karşılaşma oynandı.



İzmir'in ev sahipliğinde oynanan D Grubu maçlarının ilkinde Beşiktaş Mogaz, Celal Atik Spor Salonu'nda karşılaştığı Antalyaspor'u 36-30 mağlup etti. Bülent Özkul Spor Salonu'ndaki ikinci müsabakada ise Nilüfer Belediyespor, Göztepe'yi 26-23 yendi.



Grup maçlarına yarın saat 13.00'te Celal Atik Spor Salonu'ndaki Nilüfer Belediyespor-Beşiktaş Mogaz ve saat 19.00'da Bülent Özkul Spor Salonu'ndaki Antalyaspor-Göztepe müsabakalarıyla devam edilecek.