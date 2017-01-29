AMASYA (AA) - Erkekler Hentbol Süper Liginin 15. Haftasında Beykoz Belediyespor, deplasmanda Merzifon Belediyespor'u 25-24 mağlup etti.
Suluova Mahmut Demir Spor Salonu'nda oynanan Ahmet Koç ve Nedim Güneş'in yönettiği karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip, 16-13 önde tamamladı.
Maç, Beykoz Belediyespor'un 25-24 galibiyetiyle sona erdi.
Hentbol: Erkekler Süper Ligi
AMASYA (AA) - Erkekler Hentbol Süper Liginin 15. Haftasında Beykoz Belediyespor, deplasmanda Merzifon Belediyespor'u 25-24 mağlup etti.
AMASYA (AA) - Erkekler Hentbol Süper Liginin 15. Haftasında Beykoz Belediyespor, deplasmanda Merzifon Belediyespor'u 25-24 mağlup etti.