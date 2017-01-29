Hentbol: Erkekler Süper Ligi

AMASYA (AA) - Erkekler Hentbol Süper Liginin 15. Haftasında Beykoz Belediyespor, deplasmanda Merzifon Belediyespor'u 25-24 mağlup etti.

Hentbol: Erkekler Süper Ligi

AMASYA (AA) - Erkekler Hentbol Süper Liginin 15. Haftasında Beykoz Belediyespor, deplasmanda Merzifon Belediyespor'u 25-24 mağlup etti.

Suluova Mahmut Demir Spor Salonu'nda oynanan Ahmet Koç ve Nedim Güneş'in yönettiği karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip, 16-13 önde tamamladı.

Maç, Beykoz Belediyespor'un 25-24 galibiyetiyle sona erdi.

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