Erkekler Hentbol Süper Liginin 15. Haftasında Bozokspor, sahasında Maliye Milli Piyango'yu 23-22 mağlup etti.
Yozgat Rıza Kayaalp Spor Salonunda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip, 11-10 önde tamamladı.
Maçın ikinci yarısında oyunda üstünlüğü ele geçiren Bozokspor, karşılaşmadan galibiyetle ayrılmasını bildi.
Hentbol: Erkekler Süper Ligi
Erkekler Hentbol Süper Liginin 15. Haftasında Bozokspor, sahasında Maliye Milli Piyango'yu 23-22 mağlup etti.
Erkekler Hentbol Süper Liginin 15. Haftasında Bozokspor, sahasında Maliye Milli Piyango'yu 23-22 mağlup etti.