Hentbol: Erkekler Süper Ligi

Erkekler Hentbol Süper Liginin 15. Haftasında Bozokspor, sahasında Maliye Milli Piyango'yu 23-22 mağlup etti.

Hentbol: Erkekler Süper Ligi

Erkekler Hentbol Süper Liginin 15. Haftasında Bozokspor, sahasında Maliye Milli Piyango'yu 23-22 mağlup etti.

Yozgat Rıza Kayaalp Spor Salonunda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip, 11-10 önde tamamladı.

Maçın ikinci yarısında oyunda üstünlüğü ele geçiren Bozokspor, karşılaşmadan galibiyetle ayrılmasını bildi.

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