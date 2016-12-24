Hentbol: Erkekler Süper Lig'de Görünüm

Erkekler Hentbol Süper Lig'de ilk devre maçları tamamlandı.



Bugün akşam oynanan 13. hafta maçlarıyla ilk yarısı son bulan ligde Beşiktaş Mogaz, tüm maçlarını kazanarak, 26 puanla liderlik koltuğunda oturdu.



Aziziye Belediyesi Termalspor ve Merzifon Belediye Hentbol ise 20'şer puanla İstanbul ekibinin ardından sıralandı.



Selçuklu Belediyespor ve Amasya Taşova YİBO 4'er puanla 12. ve 13. sırada, galibiyeti bulunmayan Trabzonspor ise 3 puanla ligin son sırasında yer aldı.



Erkekler Hentbol Süper Lig'de ikinci yarı karşılaşmaları ise 21-22 Ocak 2017'de start alacak.



İlk yarının ardından oluşan puan durumu ise şöyle:





TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1-Beşiktaş Mogaz 13 13 0 0 437 343 94 26 2-Azizeye Belediyesi Termalspor 13 10 0 3 400 355 45 20 3-Merzifon Belediye Hentbol 13 10 0 3 381 346 35 20 4-Beykoz Belediyespor 13 7 4 2 357 321 36 18 5-Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor 13 8 1 4 379 369 10 17 6-Göztepe 13 7 2 4 349 334 15 16 7-Nilüfer Belediyespor 13 6 1 6 346 340 6 13 8-Antalyaspor 13 6 1 6 353 361 -8 13 9-Bozokspor 13 5 0 8 359 381 -22 10 10-Maliye Piyango 13 5 0 8 318 349 -31 9 11-MYK Hentbol 13 4 0 9 322 358 -36 8 12-Selçuklu Belediyespor 13 2 0 11 371 410 -39 4 13-Amasya Taşova YİBD 13 2 0 11 359 402 -43 4 14-Trabzonspor 13 0 3 10 338 400 -62 3