Hentbol: Erkekler Süper Lig

Erkekler Hentbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Amasya Taşova YİBO, deplasmanda Merzifon Belediyespor'u 37-26 yenerek ligde kalmayı başardı.

Hentbol: Erkekler Süper Lig

Erkekler Hentbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Amasya Taşova YİBO, deplasmanda Merzifon Belediyespor'u 37-26 yenerek ligde kalmayı başardı.

Amasya Spor Salonu'nda Mahmut Boyraz ve Ebubekir Boyraz'ın yönettiği karşılaşmanın ilk yarısını 17-16 Merzifon Belediyespor önde bitirdi.

Maç Amasya Taşova YİBO'nun 37-26 üstünlüğüyle sona erdi.

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