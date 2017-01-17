Hentbol: Erkekler Süper Lig

Hentbol Erkekler Süper Liginde mücadele eden Aziziye Belediyesi Termalspor'un, ligin ikinci devresine iki eksikle başlayacağı bildirildi.



Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, takımın başarılı sporcuları Mert Makasoğlu ile Mustafa Akdağ'ın mili takımda sakatlandığı anımsatıldı.



Oyuncuların bir kaç hafta tedavi için takımdan uzak kalacağı belirtilen açıklamada, takımın ligin ikinci yarısına iki başarılı oyuncusundan yoksun çıkacağı kaydedildi.



Başantrenör Berkan Otman'ın görüşlerine de yer verilen açıklamada, Otman, ikinci yarı öncesi takımın önemli iki oyuncusunu sakat vermesinin üzüntü verici olduğunu belirtti.



Gelinen noktada elde ettiği başarıda tüm takımın pay sahibi olduğunu ve ekip ruhuyla hareket ettiklerini ifade eden Otman, şöyle devam etti:



"İki başarılı oyuncumuz milli takımlardan sakat dönse de, bizim ligdeki hedefimiz belli. Önce ikinci yarıya çok iyi başlamak, ardından Türkiye Kupası'nda ikinci turu da kayıpsız geçmek istiyoruz. Bizim her mevkide alternatif oyuncularımız var. İnşallah sakat oyuncuların yerine oynayacak arkadaşlarımız da onların yokluğunu aratmayacaktır. Takımımızdaki her oyuncumuz bizim için çok değerli ve hepsine güveniyoruz."