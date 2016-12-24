Erkekler Hentbol Süper Lig'de yapılan maçta Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor, Aziziye Belediyesi Termalspor'u 27-26 mağlup etti.
Türkiye Hentbol Federasyonu Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 17-17 eşitlikle tamamlandı.
Hentbol: Erkekler Süper Lig
Erkekler Hentbol Süper Lig'de yapılan maçta Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor, Aziziye Belediyesi Termalspor'u 27-26 mağlup etti.
Erkekler Hentbol Süper Lig'de yapılan maçta Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor, Aziziye Belediyesi Termalspor'u 27-26 mağlup etti.
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