Hentbol: Erkekler Süper Lig

Erkekler Hentbol Süper Lig'in 13. haftasında Beykoz Belediyespor, Yozgat temsilcisi Bozokspor'u 33-20 yendi.



Beykoz'daki Recep Şahin Köktürk Spor Salonu'nda yapılan maça iyi başlayan ev sahibi takım, ilk yarıyı 16-8 önde tamamladı. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Beykoz Belediyespor, mücadeleyi 33-20 kazandı.



Beykoz Belediyespor 7. galibiyetini elde ederken, Yozgat ekibi 8. kez mağlup oldu.