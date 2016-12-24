Hentbol: Erkekler Süper Lig

Erkekler Hentbol Süper Lig'in 13. haftasında Beykoz Belediyespor, Yozgat temsilcisi Bozokspor'u 33-20 yendi.

Hentbol: Erkekler Süper Lig

Erkekler Hentbol Süper Lig'in 13. haftasında Beykoz Belediyespor, Yozgat temsilcisi Bozokspor'u 33-20 yendi.

Beykoz'daki Recep Şahin Köktürk Spor Salonu'nda yapılan maça iyi başlayan ev sahibi takım, ilk yarıyı 16-8 önde tamamladı. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Beykoz Belediyespor, mücadeleyi 33-20 kazandı.

Beykoz Belediyespor 7. galibiyetini elde ederken, Yozgat ekibi 8. kez mağlup oldu.

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