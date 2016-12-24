Hentbol Erkekler Süper Lig

Salon: Trabzon 19 MayısHakemler: Nedim Güneş, Ahmet Koç Trabzonspor: Umovist, Mesut Çebi, İsmail Engin Haliloğlu 6, Samet Kaynak, Bülent Erkol, Parshutin 3, Oğulcan Güney 5, Turchenko 7, Tymoshchuk 5Göztepe: Markelov, Vrgoc 3, Kasumovic 3, Vuçiçevic 1, Baran Nalbantoğlu 5, Gökhan Örnek 4,...

Hentbol Erkekler Süper Lig

Salon: Trabzon 19 Mayıs

Hakemler: Nedim Güneş, Ahmet Koç


Trabzonspor: Umovist, Mesut Çebi, İsmail Engin Haliloğlu 6, Samet Kaynak, Bülent Erkol, Parshutin 3, Oğulcan Güney 5, Turchenko 7, Tymoshchuk 5

Göztepe: Markelov, Vrgoc 3, Kasumovic 3, Vuçiçevic 1, Baran Nalbantoğlu 5, Gökhan Örnek 4, Cenk Köker 1, Lojani·ci·c 2, Semenov 1, Murat Enç 1, Pilipovic 5, Chystabayeu


İki dakika cezası alanlar: İsmail Engin Haliloğlu, Tymoshchuk, Parshutin (Trabzonspor), Pilipovic, Baran Nalbantoğlu, Chystabayeu (2), Vrgoc, Kasumovic (Göztepe)

İlk yarı: 12-13

Erkekler Hentbol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile Göztepe, 26-26 berabere kaldı.

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