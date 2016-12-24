Hentbol: Erkekler Süper Lig

Erkekler Hentbol Süper Lig 13. hafta maçında Merzifon Belediyespor, deplasmanda Amasya Taşova YİBO'yu 30-26 yendi.

Hentbol: Erkekler Süper Lig

Erkekler Hentbol Süper Lig 13. hafta maçında Merzifon Belediyespor, deplasmanda Amasya Taşova YİBO'yu 30-26 yendi.

Taşova Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı da konuk ekibin 12-11 üstünlüğüyle tamamlandı.

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