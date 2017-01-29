Hentbol Erkekler 2. Ligi D Grubu'nda mücadele eden Malatya Gençlik Spor Kulübü, Diyarbakır Kayapınar Belediye Spor Kulübü'ne sahasında 32-30 yenildi.



Yeşiltepe Spor Salonu'nda oynanan maçı hakemler Mikail Şahin ve Ali Kaya hakem yönetti.



Müsabakada, ilk ve ikinci yarıyı üstün tamamlayan Diyarbakır Kayapınar Belediye Spor Kulübü, rakibini 32-30 mağlup etti.



Diyarbakır Kayapınar Belediye Spor Kulübü Antrenörü Lezgin Şavir, maç sonunda yaptığı açıklamada, her iki takım oyuncularının da iyi bir oyun ortaya koyduğunu belirtti.



Güzel bir maçta galip geldiklerini aktaran Şavir, genç oyuncularla daha iyi sonuçlar alarak ligi iyi yerde bitirip birinci ligde oynamak istediklerini kaydetti.