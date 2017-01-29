Hentbol'de Maçın Ardından

Erkekler Hentbol Süper Ligin'de mücadele eden Amasya Taşova YİBO Antrenörü Muhammet Bakır, Selçuklu Belediyespor karşısında aldıkları 34-33'lük galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirtti.



Bakır maçın ardından yaptığı açıklamada, maça dar bir kadroyla çıktıklarını belirterek, "Bu maçtan tecrübemizle galip gelmek üzere stratejimizi belirledik. Saha içerisinde küçük nüanslarla az hata yaparak 60 dakika boyunca oyundan kopmadan devam ettik, maçı kazandığımız için mutluyum." diye konuştu.



Son bir hafta içerisinde 8 maça çıktıklarını ve takımın yorgun olduğunu anlatan Bakır, şunları kaydetti:



"Türkiye kupasında oynadığımız Maliye Milli Piyango maçında üç oyuncumuzun ceza alması neticesinde zaten dar olan kadromuzla birlikte bu maça sıkıntılı çıktık. Bizim açımızdan bu maçın zor geçeceğini tahmin ediyorduk. Bizim takım yoğun maç programından dolayı yorgundu, rakibimiz ise bize göre daha dinlenmiş olarak bu maça çıktı.

Bu maçtan tecrübemizle galip gelmek üzere stratejimizi belirledik."