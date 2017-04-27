Hentbol: Bayanlar Türkiye Kupası
Hentbolda, Bayanlar Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde eşleşmeler belli oldu.
Hentbolda, Bayanlar Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde eşleşmeler belli oldu.
Türkiye Hentbol Federasyonunda (THF) bugün gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında, Zağnosspor-Muratpaşa Belediyespor ve İzmir Büyükşehir Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor karşılaşmaları oynanacak.
Yarı final ve final müsabakaları 3-4 Mayıs'ta, Ankara'daki THF Salonu'nda yapılacak.
Yarı finaldeki Zağnosspor-Muratpaşa Belediyespor müsabakası saat 15.00'te, İzmir Büyükşehir Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor karşılaşması da saat 17.00'te başlayacak.
Rakiplerine yarı finalde üstünlük sağlayan ekipler, 4 Mayıs Perşembe günü saat 17.00'de oynanacak final maçında karşılaşacak.
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