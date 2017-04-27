Hentbol: Bayanlar Türkiye Kupası

Hentbolda, Bayanlar Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde eşleşmeler belli oldu.

Hentbol: Bayanlar Türkiye Kupası

Hentbolda, Bayanlar Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde eşleşmeler belli oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonunda (THF) bugün gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında, Zağnosspor-Muratpaşa Belediyespor ve İzmir Büyükşehir Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor karşılaşmaları oynanacak.

Yarı final ve final müsabakaları 3-4 Mayıs'ta, Ankara'daki THF Salonu'nda yapılacak.

Yarı finaldeki Zağnosspor-Muratpaşa Belediyespor müsabakası saat 15.00'te, İzmir Büyükşehir Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor karşılaşması da saat 17.00'te başlayacak.

Rakiplerine yarı finalde üstünlük sağlayan ekipler, 4 Mayıs Perşembe günü saat 17.00'de oynanacak final maçında karşılaşacak.

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