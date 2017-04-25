Hentbol Bayanlar Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında, Kastamonu Belediyespor, Yenimahalle Belediye'yi 24-23 mağlup etti.



Atatürk Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı 12-11 Kastamonu Belediyespor'un üstünlüğü ile sona erdi.



Karşılaşma sonucunda Yenimahalle Belediyespor ilk maçı 32-25 kazandığı için yarı finale yükseldi.



Kastamonu Belediyespor ise bu sonuçla kupadan elenmiş oldu.