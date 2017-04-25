Hentbol: Bayanlar Türkiye Kupası
Hentbol Bayanlar Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında, Kastamonu Belediyespor, Yenimahalle Belediye'yi 24-23 mağlup etti.
Hentbol Bayanlar Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında, Kastamonu Belediyespor, Yenimahalle Belediye'yi 24-23 mağlup etti.
Atatürk Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı 12-11 Kastamonu Belediyespor'un üstünlüğü ile sona erdi.
Karşılaşma sonucunda Yenimahalle Belediyespor ilk maçı 32-25 kazandığı için yarı finale yükseldi.
Kastamonu Belediyespor ise bu sonuçla kupadan elenmiş oldu.