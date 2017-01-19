Hentbol: Bayanlar Türkiye Kupası

Bayanlar Hentbol Türkiye Kupası 2. tur grup maçları tamamlandı.



A Grubu'nda Ardeşen Gençlikspor ve Samsun Gençlikspor, B Grubu'nda Zağnosspor ve Adana Şakirpaşa, C Grubu'nda Yenimahalle Belediyespor ve İzmir Büyükşehir Belediyespor, D Grubu'nda ise Muratpaşa Belediyespor ve Kastamonu Belediyespor, çeyrek finale yükselen takımlar oldu.



Kupada bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:



B Grubu



Zağnosspor-Artsam Koleji: 34-26



Adana Şakirpaşa-Üsküdar Belediyespor: 28-25



C Grubu



İzmir Büyükşehir Belediyespor-Genç Uşakspor: 31-26



Yenimahalle Belediyespor-Aksaray Belediyespor: 41-22



D Grubu



Muratpaşa Belediyespor-Kastamonu Belediyespor: 21-27



Eskişehir Hentbol-Muğla Yalıkavak Belediyespor: 37-28