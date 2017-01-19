Bayanlar Hentbol Türkiye Kupası 2. tur grup maçları tamamlandı.
A Grubu'nda Ardeşen Gençlikspor ve Samsun Gençlikspor, B Grubu'nda Zağnosspor ve Adana Şakirpaşa, C Grubu'nda Yenimahalle Belediyespor ve İzmir Büyükşehir Belediyespor, D Grubu'nda ise Muratpaşa Belediyespor ve Kastamonu Belediyespor, çeyrek finale yükselen takımlar oldu.
Kupada bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
B Grubu
Zağnosspor-Artsam Koleji: 34-26
Adana Şakirpaşa-Üsküdar Belediyespor: 28-25
C Grubu
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Genç Uşakspor: 31-26
Yenimahalle Belediyespor-Aksaray Belediyespor: 41-22
D Grubu
Muratpaşa Belediyespor-Kastamonu Belediyespor: 21-27
Eskişehir Hentbol-Muğla Yalıkavak Belediyespor: 37-28
Hentbol: Bayanlar Türkiye Kupası
Bayanlar Hentbol Türkiye Kupası 2. tur grup maçları tamamlandı.
Bayanlar Hentbol Türkiye Kupası 2. tur grup maçları tamamlandı.
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