Adana'da gerçekleştirilen Hentbol Bayanlar Türkiye Kupası B Grubu 2. tur müsabakaları sona erdi.



Yüreğir Serinevler Spor Salonu'nda oynanan son maçlarda Zağnosspor, Artsam Koleji'ni 34-26 yenerken, Adana Şakirpaşa da Üsküdar Belediyespor'u 28-25 mağlup etti.



Grupta birinci olan Zağnosspor ve ikinci olan Adana Şakirpaşa, çeyrek finale çıktı.