Hentbol Bayanlar Türkiye Kupası 2. turunda 4 grupta 8 maç oynandı.



Samsun'un ev sahipliği yaptığı A Grubu'nda 2. tur maçları sona erdi. Grupta Samsun Gençlik ve Ardeşen Gençlik, daha önce çeyrek finale yükselmeyi garantilemişti.



Kupada bugün oynanan maçların ardından 4 çeyrek finalist daha belli oldu.



B Grubu'nda Zağnosspor, C Grubu'nda Yenimahalle Belediyespor, D Grubu'nda ise Muratpaşa Belediyespor ve Kastamonu Belediyespor, son maçlar öncesi çeyrek finale adını yazdırdı.



Adana, Samsun, Ankara ve Muğla'da oynanan grup maçlarında alınan sonuçlar şöyle:



A Grubu (Samsun)



Ardeşen Gençlik-Samsun Gençlik: 36-33



Osmangazi Belediyespor-Sivas Belediyespor: 37-32



B Grubu (Adana)



Üsküdar Belediyespor-Artsam Koleji: 30-38



Adana Şakirpaşa-Zağnosspor: 20-24



C Grubu (Ankara)



Genç Uşakspor-Aksaray Belediyesi Gençlik: 21-23



İzmir Büyükşehir Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor: 25-33



D Grubu (Muğla)



Muğla Yalıkavak Belediyespor-Kastamonu Belediyespor: 19-43



Eskişehir Hentbol-Muratpaşa Belediyespor: 32-39