Hentbol Bayanlar Türkiye Kupası 2. tur C Grubu'nda Yenimahalle Belediyespor, çeyrek finale yükseldi.



Ankara'daki THF Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı grupta, ikinci maçlar tamamlandı.



İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 33-25 yenen Yenimahalle Belediyespor, son maçlar öncesi çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.



Günün diğer maçında ise Aksaray Belediyesi Gençlik, Genç Uşakspor'u 23-21 mağlup etti.



Grupta yarın İzmir Büyükşehir Belediyespor-Genç Uşakspor ve Yenimahalle Belediyespor-Aksaray Belediyesi Gençlik maçları yapılacak.