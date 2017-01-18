Hentbol Bayanlar Türkiye Kupası 2. tur C Grubu'nda Yenimahalle Belediyespor, çeyrek finale yükseldi.
Ankara'daki THF Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı grupta, ikinci maçlar tamamlandı.
İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 33-25 yenen Yenimahalle Belediyespor, son maçlar öncesi çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.
Günün diğer maçında ise Aksaray Belediyesi Gençlik, Genç Uşakspor'u 23-21 mağlup etti.
Grupta yarın İzmir Büyükşehir Belediyespor-Genç Uşakspor ve Yenimahalle Belediyespor-Aksaray Belediyesi Gençlik maçları yapılacak.
Hentbol: Bayanlar Türkiye Kupası
Hentbol Bayanlar Türkiye Kupası 2. tur C Grubu'nda Yenimahalle Belediyespor, çeyrek finale yükseldi.
Hentbol Bayanlar Türkiye Kupası 2. tur C Grubu'nda Yenimahalle Belediyespor, çeyrek finale yükseldi.
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