Hentbol Bayanlar Türkiye Kupası D Grubu 2. tur müsabakaları, Muğla'nın Bodrum ilçesinde devam ediyor.



Bodrum Belediyesi Binnaz Karakaya Spor Salonu'ndaki organizasyonda Kastamonu Belediyespor, Muğla Yalıkavak Belediyespor'u 43-19 mağlup etti.



Diğer mücadele ise Muratpaşa Belediyespor, Eskişehir Hentbol'u 39-32 yendi.



D Grubu'nda müsabakalar yarın yapılacak Muratpaşa Belediyespor-Kastamonu Belediyespor ve Eskişehir Hentbol-Muğla Yalıkavak Belediyespor maçlarıyla sona erecek.