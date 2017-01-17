Hentbol Bayanlar Türkiye Kupası 2. turunda 4 grupta 8 maç oynandı.



Samsun'un ev sahipliği yaptığı A Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı. Grupta 2'de 2 yapan Ardeşen Gençlik ve Samsun Gençlik, son maçlar öncesi çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.



Kupada B, C ve D gruplarında ise ilk karşılaşmalar yapıldı.



Adana, Samsun, Ankara ve Muğla'da oynanan grup maçlarında bugün alınan sonuçlar şöyle:



A Grubu (Samsun)



Sivas Belediyespor-Samsun Gençlik: 23-30



Osmangazi Belediyespor-Ardeşen Gençlik: 31-42



B Grubu (Adana)



Zağnosspor-Üsküdar Belediyespor: 37-21



Arstam Koleji-Adana Şakirpaşa Gençlik: 19-32



C Grubu (Ankara)



Aksaray Belediyesi Gençlik-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 24-34



Yenimahalle Belediyespor-Genç Uşakspor: 38-21



D Grubu (Muğla)



Muratpaşa Belediyespor-Muğla Yalıkavak Belediyespor: 36-21



Kastamonu Belediyespor-Eskişehir Hentbol: 37-25