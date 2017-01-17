Hentbol Bayanlar Türkiye Kupası 2. turunda 4 grupta 8 maç oynandı.
Samsun'un ev sahipliği yaptığı A Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı. Grupta 2'de 2 yapan Ardeşen Gençlik ve Samsun Gençlik, son maçlar öncesi çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.
Kupada B, C ve D gruplarında ise ilk karşılaşmalar yapıldı.
Adana, Samsun, Ankara ve Muğla'da oynanan grup maçlarında bugün alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu (Samsun)
Sivas Belediyespor-Samsun Gençlik: 23-30
Osmangazi Belediyespor-Ardeşen Gençlik: 31-42
B Grubu (Adana)
Zağnosspor-Üsküdar Belediyespor: 37-21
Arstam Koleji-Adana Şakirpaşa Gençlik: 19-32
C Grubu (Ankara)
Aksaray Belediyesi Gençlik-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 24-34
Yenimahalle Belediyespor-Genç Uşakspor: 38-21
D Grubu (Muğla)
Muratpaşa Belediyespor-Muğla Yalıkavak Belediyespor: 36-21
Kastamonu Belediyespor-Eskişehir Hentbol: 37-25
Hentbol: Bayanlar Türkiye Kupası
Hentbol Bayanlar Türkiye Kupası 2. turunda 4 grupta 8 maç oynandı.
Hentbol Bayanlar Türkiye Kupası 2. turunda 4 grupta 8 maç oynandı.