Hentbol Bayanlar Türkiye Kupası B Grubu 2. tur müsabakaları, Adana'da başladı.



Yüreğir Serinevler Spor Salonu'nda oynanan grubun ilk maçında Zağnosspor, Üsküdar Belediyespor'u 37-21 mağlup etti.



Günün diğer maçında ise Adana Şakirpaşa, Artsam Koleji'ni 32-19 yendi.



Grupta yarın Üsküdar Belediyespor ile Artsam Koleji saat 15.00'te, Adana Şakirpaşa ile Zağnosspor saat 17.00'de karşılaşacak.