Hentbol: Bayanlar Türkiye Kupası

Hentbol Bayanlar Türkiye Kupası B Grubu 2. tur müsabakaları, Adana'da başladı.

Hentbol: Bayanlar Türkiye Kupası

Hentbol Bayanlar Türkiye Kupası B Grubu 2. tur müsabakaları, Adana'da başladı.

Yüreğir Serinevler Spor Salonu'nda oynanan grubun ilk maçında Zağnosspor, Üsküdar Belediyespor'u 37-21 mağlup etti.

Günün diğer maçında ise Adana Şakirpaşa, Artsam Koleji'ni 32-19 yendi.

Grupta yarın Üsküdar Belediyespor ile Artsam Koleji saat 15.00'te, Adana Şakirpaşa ile Zağnosspor saat 17.00'de karşılaşacak.

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