Hentbol Bayanlar Türkiye Kupası C Grubu 2. tur müsabakaları başladı.



Ankara'daki THF Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı grupta, İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Yenimahalle Belediyespor, ilk günü galibiyetle tamamladı.



İzmir Büyükşehir Belediyespor, Aksaray Belediyesi Gençlik'i 34-24, Yenimahalle Belediyespor da Genç Uşakspor'u 38-21 mağlup etti.



Grupta yarın Genç Uşakspor-Aksaray Belediyesi Gençlik ve İzmir Büyükşehir Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor maçları yapılacak.