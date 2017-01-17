Hentbol: Bayanlar Türkiye Kupası

Hentbol Bayanlar Türkiye Kupası C Grubu 2. tur müsabakaları başladı.

Hentbol: Bayanlar Türkiye Kupası

Hentbol Bayanlar Türkiye Kupası C Grubu 2. tur müsabakaları başladı.

Ankara'daki THF Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı grupta, İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Yenimahalle Belediyespor, ilk günü galibiyetle tamamladı.

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Aksaray Belediyesi Gençlik'i 34-24, Yenimahalle Belediyespor da Genç Uşakspor'u 38-21 mağlup etti.

Grupta yarın Genç Uşakspor-Aksaray Belediyesi Gençlik ve İzmir Büyükşehir Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor maçları yapılacak.

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