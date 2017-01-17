Hentbol Bayanlar Türkiye Kupası A Grubu 2. tur müsabakaları, Samsun'da devam ediyor.



Atatürk Spor Salonu'ndaki organizasyonun ikinci gününde Samsun Gençlik, Sivas Belediyespor'u 30-23 yendi. Günün ikinci maçında ise Ardeşen Gençlik, Osmangazi Belediyespor'u 42-31 mağlup etti.



Grupta yarın Ardeşen Gençlik-Samsun Gençlik ve Osmangazi Belediyespor-Sivas Belediyespor karşılaşmaları yapılacak.