Hentbol: Bayanlar Türkiye Kupası

Hentbol Bayanlar Türkiye Kupası A Grubu 2. tur müsabakaları, Samsun'da devam ediyor.

Hentbol: Bayanlar Türkiye Kupası

Hentbol Bayanlar Türkiye Kupası A Grubu 2. tur müsabakaları, Samsun'da devam ediyor.

Atatürk Spor Salonu'ndaki organizasyonun ikinci gününde Samsun Gençlik, Sivas Belediyespor'u 30-23 yendi. Günün ikinci maçında ise Ardeşen Gençlik, Osmangazi Belediyespor'u 42-31 mağlup etti.

Grupta yarın Ardeşen Gençlik-Samsun Gençlik ve Osmangazi Belediyespor-Sivas Belediyespor karşılaşmaları yapılacak.

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