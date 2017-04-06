Hentbol: Bayanlar Süper Lig

Bayanlar Hentbol Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, Artsam Kolejini 43-28 mağlup etti.

Hentbol: Bayanlar Süper Lig

Bayanlar Hentbol Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, Artsam Kolejini 43-28 mağlup etti.

Ligin 22. haftasında Atatürk Spor Salonu'nda oynayan müsabakanın ilk yarısı, 18-12 Kastamonu Belediyespor'un üstünlüğü ile sona erdi.

Kastamonu Belediyespor'dan Serpil İskenderoğlu 8, Artsam Koleji'nde ise Şenay Özel 11 golle takımlarının en çok skor üreten isimleri oldu.

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