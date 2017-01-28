Hentbol Bayanlar Süper Lig'in 16. haftasında Ardeşen Gençlik deplasmanda Aksaray Belediyespor'u 33-24 mağlup etti.
Dağılgan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı Ardeşen Gençlik'in 11-19 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçın ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan Ardeşen Gençlik, maçtan galibiyetle ayrılmasını bildi.
Hentbol: Bayanlar Süper Lig
Hentbol Bayanlar Süper Lig'in 16. haftasında Ardeşen Gençlik deplasmanda Aksaray Belediyespor'u 33-24 mağlup etti.
Hentbol Bayanlar Süper Lig'in 16. haftasında Ardeşen Gençlik deplasmanda Aksaray Belediyespor'u 33-24 mağlup etti.