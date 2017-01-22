Hentbol: Bayanlar Süper Lig

Bayanlar Hentbol Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, Eskişehir Hentbol'u 38-23 mağlup etti.

Hentbol: Bayanlar Süper Lig

Bayanlar Hentbol Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, Eskişehir Hentbol'u 38-23 mağlup etti.

Ligin 15. haftasında Atatürk Spor Salonu'nda oynayan müsabakanın ilk yarısı, 18-14 Kastamonu Belediyespor'un üstünlüğü ile sona erdi.

Kastamonu Belediyespor'dan Serpil İskenderoğlu 8, Eskişehir Hentbol'da ise Maya Koznjak 7 golle takımlarını en çok skor üreten isimleri oldu.

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