Hentbol: Bayanlar Süper Lig

Bayanlar Hentbol Süper Lig ekiplerinden Aksaray Belediyesi, deplasmanda Artsam Koleji'ni 26-24 mağlup etti.



Ligin 15. haftasında Atatürk Spor Salonunda oynayan müsabakanın ilk yarısı 13 -11 Aksaray Belediyesi'nin üstünlüğü ile sona erdi.



Aksaray Belediyesi'nden Kiziban Kabal ve İlke Şen 5, Artam Koleji'nden ise Şenay Özel 8 golle takımlarının en çok skor üreten isimleri oldu.