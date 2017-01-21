Hentbol: Bayanlar Süper Lig

Bayanlar Hentbol Süper Ligi'nin 15. haftasında, Ankara Yenimahalle Belediyespor, deplasmanda Genç Uşakspor'u 37-18 yendi.



Uşak'ta Kalfa spor salonunda oynanan karşılaşmayı rakibine maç boyunca üstünlük sağlayan Ankara Yenimahalle Belediyespor, maçtan 37-18 galibiyetle ayrılmasını bildi.



Genç Uşakspor, Batandi, Annie Mben Yabon, Baniomo, Buse Ayaz, Melike Sultan Köylü, Kısmet Coşkun, Ngogang, İrem Köseler, Seher Ay ve Şervan Akgün ile sahada yer aldı.



Ankara Yenimahalle Belediyespor, Laısık, Kankaskaya, İrem Türkoğlu, Sabiha Gündoğdu, Esra Gündar, Yeliz Özel, Gace, Chumak, Nurceren Akgün, Wysokınska, Duygu Aydoğan Soysal, Büket Keskin, Sokac, İlkova, Attıngre'den oluşan oyuncularla mücadele etti.