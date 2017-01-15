Hentbol: 2020 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Salon: THF



Hakemler: Allan Stokes, Brian Bartlett (İngiltere)



Türkiye: Yunus Özmusul (Taner Günay), Alp Eren Pektaş 5, Onur Ersin, Atila Zaman, Baran Nalbantoğlu 2, Ramazan Döne 2, Çetin Çelik 3, Buljubasic, Yakup Yaşar Simsar 2, Halil İbrahim Öztürk 4, Gökhan Örnek



Estonya: Varusk (Rasmus), Muuga 2, Johannson 1, Celmins 1, Lees 1, Voika 5, Part 1, Sillaste 3, Laast 3, Hiiend, Rooba 3, Toomla, Varul



İlk yarı: 10-8



İki dakika cezası alanlar: Toomla, Celmins, Laast (Estonya), Alp Eren Pektaş, Atila Zaman, Buljubasic (Türkiye)



Diskalifiye: Onur Ersin (Türkiye)



A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası 1. ön eleme turu B Grubu 4. ve son maçında sahasında Estonya'ya 20-18 mağlup oldu.



Türkiye bu sonuçla grubunu 5 puanla ikinci sırada bitirerek, ana eleme gruplarında mücadele etme hakkını kaybetti.