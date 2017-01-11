Hentbol: 2020 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Salon: Mesikapa



Hakemler: Sigurd Thomassen, Tobias Schmack (Belçika)



Estonya: Varusk (Ots), Sillaste, Voika 2, Rooba 3, Part 2, Laast 1, Celmins 1, Johannson, Roosna 2, Muuga 3, Lees 4



Türkiye: Yunus Özmusul (Taner Günay), Buljubasic, Ramazan Döne 1, Baran Nalbantoğlu 4, Alp Eren Pektaş 3, Onur Ersin 4, Çetin Çelik 5, Mehmet Demirezen 5, Gökhan Örnek 6, Atila Zaman, Yakup Yaşar Simsar, Halil İbrahim Öztürk



İlk yarı: 9-11



İki dakika cezası alanlar: Buljubasic (2), Gökhan Örnek, Alp Eren Pektaş 2, Atila Zaman, Baran Nalbantoğlu (Türkiye), Laast (Estonya)



2020 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda Türkiye, deplasmanda Estonya'yı 28-18 mağlup etti.



Milliler aldığı galibiyetle 5 puanla liderliğe yükseldi. Türkiye, 15 Ocak Pazar günü Ankara'da Estonya ile yapacağı karşılaşmayı kazandığı takdirde ana gruplarda mücadele etme hakkını elde edecek. Başkentteki müsabaka saat 16.00'da başlayacak.