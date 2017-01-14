Hentbol: 2020 Avrupa Erkekler Şampiyonası

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2020 Erkekler Avrupa Şampiyonası 1. ön eleme turu B Grubu'nun 4. ve son maçında yarın Estonya ile karşı karşıya gelecek.

Hentbol: 2020 Avrupa Erkekler Şampiyonası

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2020 Erkekler Avrupa Şampiyonası 1. ön eleme turu B Grubu'nun 4. ve son maçında yarın Estonya ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmada, İngiliz hakem çifti Allan Stokes-Brian Bartlett görev yapacak.

Grupta lider olan Türkiye, rakibine yenilmemesi durumunda ana eleme gruplarında mücadele etme hakkını kazanacak.

B Grubu'ndaki son puan durumu şöyle:

TAKIMLAROGBMAYAVP
1. Türkiye32107864145
2. Estonya3201766884
3. Kosova401386108-221

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