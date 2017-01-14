Hentbol: 2020 Avrupa Erkekler Şampiyonası

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2020 Erkekler Avrupa Şampiyonası 1. ön eleme turu B Grubu'nun 4. ve son maçında yarın Estonya ile karşı karşıya gelecek.



Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmada, İngiliz hakem çifti Allan Stokes-Brian Bartlett görev yapacak.



Grupta lider olan Türkiye, rakibine yenilmemesi durumunda ana eleme gruplarında mücadele etme hakkını kazanacak.



B Grubu'ndaki son puan durumu şöyle:





TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1. Türkiye 3 2 1 0 78 64 14 5 2. Estonya 3 2 0 1 76 68 8 4 3. Kosova 4 0 1 3 86 108 -22 1