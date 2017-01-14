Hentbol: 2020 Avrupa Erkekler Şampiyonası

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2020 Erkekler Avrupa Şampiyonası 1. ön eleme turu B Grubu'nun 4. ve son maçında yarın Estonya ile karşı karşıya gelecek.
Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmada, İngiliz hakem çifti Allan Stokes-Brian Bartlett görev yapacak.
Grupta lider olan Türkiye, rakibine yenilmemesi durumunda ana eleme gruplarında mücadele etme hakkını kazanacak.
B Grubu'ndaki son puan durumu şöyle:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1. Türkiye
|3
|2
|1
|0
|78
|64
|14
|5
|2. Estonya
|3
|2
|0
|1
|76
|68
|8
|4
|3. Kosova
|4
|0
|1
|3
|86
|108
|-22
|1