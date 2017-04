Geçmişte de günümüzde de ilişkiler hiç değişmiyor değil mi? Henry ile Alice' in giderek karmaşık bir hal alan evlilikleri her rutin ilişkinin yaşayacağı kaçınılmaz sona ulaşabilecek mi yoksa "gizli bir pencere" ile sürpriz bir macerayamı sürüklenecek? David Tristram' ın kaleminden günümüz ilişkilerini komik bir bakış açısı sunan Henry ile Alice' i gelin hep birlikte görelim, bakalım aşk galip gelebilecek mi?





Yaş Sınırı: Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : Kulis Sanat Tiyatrosu



Mekan Adresi : Bahçelievler 7.Cadde 62.Sokak (Eski 30.sokak) No: 32



Başlangıç Saati : 17.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 17.04.2017 21: 30: 00



Kategori : Henry ve Alice'in Gizli Yaşamı



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır