Hendek'te Uyuşturucu Operasyonu

Hendek ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda, üzerinden uyuşturucu madde çıkan bir kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Ömer Bayraklıpaşa Caddesi'nde hareketlerinden şüphelendikleri bir sürücüyü takibe aldı.



Takip sonucunda durdurulan araçtaki sürücü U.K'nin üzerinden 390 gram sentetik uyuşturucu ve 99 uyuşturucu hap ele geçirildi.



Ekiplerce gözaltına alınan U.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.