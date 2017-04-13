Hemşirenin Cinayet Sanığı Astsubayın Davası Karara Kaldı

İZMİR'in Karşıyaka İlçesi'nde bir süre ilişki yaşadıktan sonra kendisinden ayrılan emekli hemşire 45 yaşındaki Zeliha Köse'yi tabancayla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan emekli astsubay 49 yaşındaki Serdar G.'nin müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşması, karar verilmek üzere ertelendi.



Olay geçen yıl 26 Şubat'ta, Karşıyaka'nın Yalı Mahallesi 6329/5 Sokakki bir apartmanda meydana geldi. Emekli hemşire Zeliha Köse, bir süre ilişki yaşadığı emekli astsubay Serdar G.'den ayrılmaya karar verdi. Köse'nin yaklaşık 6 ay önce taşındığı daireye gelen Serdar G., konuşmak istedi. Serdar G. tartışmaya başladığı Köse'ye, merdiven boşluğuna çıktığı sırada tabancayla ateş etti. Boynuna iki kurşun isabet eden Köse yaşamını yitirdi. Serdar G. ise emniyete giderek teslim oldu. Tutuklanan Serdar G. ile azmettirici olduğu iddia edilen yakını Nurdan A. hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın önceki duruşmalarda ifade veren Serdar G., "Evlilik hazırlığı yapıyorduk. Bunun için de 48 bin TL parayı kendisine verdim. Evlenmekten vazgeçti ve benden ayrıldı. Bu durumu gururuma yediremedim. Bunu konuşmak için gittim. Beni tersleyip, küfür etti, elimi ısırdı. Ben de sinirlerime hakim olamadım, silahla ateş ettim. Böyle olmasını istemezdim" dedi. Tutuksuz sanık Nurdan A. da suçlamayı kabul etmedi.



Davanın 8'inci celsesi yapılan son duruşmasına tutuklu yargılanan Serdar G., tutuksuz sanık Nurdan A., Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen, tarafların avukatları ile Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği Temsilcisi Sanem Deniz Kural ve dernek üyeleri katıldı. Öldürülen Zeliha Köse'nin ailesinine avukatı, soruşturmanın genişletilmesini talep etti. Sanık avukatları ise bu talebin reddine karar verilmesini istedi. Mahkeme bu talebi reddetti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen, sanığa en üst sınırdan ceza verilmesini istedi.



Mütalaa veren duruşma savcısı Bünyamin Özen, sanık Serdar G.'nun müebbet hapis ile cezalandırılmasını, azmettirici olduğu iddia edilen Nurdan A.'nın ise üzerine atılı suçu işlediğine dair delil bulunmadığından beraatine karar verilmesini talep etti.



Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı haziran ayına erteledi.



Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği temsilcileri ile ölen Zeliha Köse'nin yakınları, duruşma sonrasında birlikte basın açıklaması yaptı. Dernek Temsilcisi Sanem Deniz Kural, sanığın cezalandırılması için davayı sonun kadar takip edeceklerini söyledi.



- İzmir