Tekirdağ Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Çerkezköy İlçe Devlet Hastanesi ve İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı işbirliğiyle "Hemşirelik Süreci" sempozyumu düzenlenecek.



Tekirdağ Kamu Hastaneleri Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 19 Ocak 2017 tarihinde düzenlenecek sempozyumda, hemşireliğin varoluş nedeni olan bakımın odak noktasını oluşturan insana yüklediği anlamı yansıtan ve mesleğin bilimsellik ölçütünü destekleyen hemşirelik sürecine ilişkin konular ele alınacak.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi,



"Hemşireliğin kuramsal bilgisini uygulamaya aktarmada alternatifi bulunmayan, tek yöntem olmasının yanı sıra günümüzde, yasal açıdan da kullanılması zorunlu hale gelen hemşirelik süreci ile ilgili bilgi, deneyim ve sorunlarımızın tartışılarak çözüm önerilerinin paylaşılması inancı ile siz değerli meslektaşlarımızla birlikte olmayı diliyor ve katılımlarınızı bekliyoruz."