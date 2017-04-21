Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü öğrencilerine kan şekeri ölçüm aleti ve cihazın kullanımı hakkında eğitim verildi.



Üniversitenini 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında Pozitif İş Güvenliği Sağlık Eğitim ve Bilgi Çağı Etüt Eğitim Merkezi tarafından Hemşirelik bölümü öğrencilerine destek amacıyla kan şekeri ölçüm aleti ve cihazın kullanımı hakkında eğitim verdi. Etüt Merkezi sahibi Ahmet Erensayın, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'ne her zaman destek olmanın, yeni projeler planlamanın gelecek nesillere faydalı olacağını belirterek, "Böylesine özgür ve düzgün bir etkinlikte yer almaktan, bu fırsatın bizlere verilmesinden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.



Etüt Eğitim Merkezi Müdüresi Özge Keçe ve Müdür Yardımcısı Zeliha Demiröz'ün de bulunduğu eğitimde, iş yeri hemşiresi Betül Böcek tarafından öğrenciler bilgilendirildi. - BİLECİK