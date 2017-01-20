Hemşin'de Düzenlenen Bilardo Turnuvası Sona Erdi

Hemşin ilçesinde düzenlenen "Her Yaşta Spor Bilardo Turnuvası" sona erdi.



Hemşin Spor Kulübü tarafından düzenlenen turnuvada, Halk Eğitim Merkezi bilardo kursu öğrencileri, öğretmenleri ve kurum amirleri yarıştı.



Hemşin İlçe Kaymakamı Coşkun Öztürk ve Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar'ın da oyuncu olarak katıldığı 24 kişilik turnuvada, Hemşin Spor Kulübü bilardo oyuncusu Taha Ramazan Tarakçı birinci, Talha Emir Bekar ikinci ve Emirhan Almeral ise üçüncü oldu.



Kaymakam Öztürk, yaptığı açıklamada, küçük bir ilçede bu tarz organizasyonların yapılması ilçedeki gençler açısından çok önemli olduğunu belirterek, "Bilardo sporunun yaşam tarzına katkısı büyük. İçinde matematik, fizik ve geometri barındıran insana sabrı, stres yönetimini ve bir sonraki hamlesini nasıl yapacağı konusunda kalıcı etkiler empoze eden bu sporun ilçemizde var olması gençlerimiz için büyük bir şans." dedi.



Belediye Başkanı Bekar ise Hemşin Spor Kulübünün buna benzer bir çok organizasyon yaptığını ifade ederek, "Bilardo sporu ilçemizde yeni olmasına rağmen gençlerimiz tarafından çok sevildi. Bizde kulüp olarak bu gençlere elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz." diye konuştu.