Hemşehrileri Şehit Polis Sekin'i Unutmadı

Elazığ Dernekleri Federasyonu üyeleri, İzmir'deki terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in şehit olduğu yere karafil bıraktı ve şehidin evine ziyaret gerçekleştirdi.



Federasyonun organizasyonu kapsamında Adliye C kapısı önünde bir araya gelen şehit Sekin'in hemşehrileri, saldırının gerçekleştiği noktaya karanfil bıraktı.



Üyeler adına konuşan Federasyon Genel Başkanı Faik İçmeli, Sekin ile gurur duyduklarını, kahramanlığı sayesinde büyük bir felaketin yaşanmasına engel olduğunu söyledi.



İçmeli, şöyle konuştu:



"Biz hepimiz birer Fethi Sekiniz. Hepimiz Ömer Halisdemiriz. Bu şehitler bayrak için ezan için canlarını feda ettiler. İçeride ve dışarıdaki hainler şunu kafalarına soksunlar ki bu vatanı böldürmeyeceğiz, bu milleti parçalatmayacağız. Şehitlerimiz haklarını helal etsinler, geride bıraktıkları emanet bizim namusumuzdur."



Sekin için yapılan duaya çevredeki vatandaşlar da katıldı.



Federasyon üyeleri daha sonra şehit Sekin'in Bayraklı İlçesi Osmangazi Mahallesi'nde, şehidin isminin verildiği sitedeki evine giderek ailesine taziye ziyaretinde bulundu.



Federasyon üyelerini taziye çadırında şehidin ablası Fikriye Acun karşıladı.



Taziye ziyaretinde dualar okundu.