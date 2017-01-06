Hemşehrileri Şehit Kahraman Polisle Gurur Duyuyor

İzmir'deki terör saldırısında dikkati ve kahramanlığı sayesinde büyük bir faciayı önledikten sonra şehit düşen Elazığlı polis memuru Fethi Sekin, hemşehrilerinin gurur kaynağı oldu.



İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi Motosikletli Şahinler Timi'nde görevini yürütürken, yaklaşık 9 yıldır görev yaptığı İzmir Adliyesi önünde dün düzenlenen terör saldırısında şüpheli aracı gördükten sonra yola çıkarak, dikkati ve tecrübesi sayesinde büyük bir faciayı önleyip, çok sayıda insanın yaşamını kurtaran 43 yaşındaki Sekin ile tüm Türkiye olduğu gibi memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesi de gurur duyuyor.



Vatanına ve milletine duyduğu sevgisi, dürüstlüğü, iyi yürekliliği ile görev yaptığı her yerde gönüllere taht kuran polis memuru Sekin, memleketinde de bu özellikleri ile sevgiyle yad ediliyor.



Sekin ile gurur duyan hemşehrileri ilçedeki ev ve iş yerlerini Türk bayrakları ile donattı.



"Onunla gurur duyuyoruz"



Elazığ'ın Baskil ilçesinin Doğancık Köyü Muhtarı Salim Beydüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehit polis memuru Sekin'in 3'ü kız 7 kardeş olduklarını söyledi.



Şehidin annesi Hatun Sekin'in yaklaşık iki ay önce vefat ettiğini anlatan Beydüz, şehit Sekin'i son olarak annesinin cenazesinin defnedilmesi sırasında gördüğünü belirtti.



Beydüz, Sekin'i kaybetmekten duydukları üzüntüyü dile getirerek, "Çok dürüst bir hemşehrimizdi. Polisimizin görevi başında terör saldırısını püskürttüğünü duyunca çok gururlandık. Böyle bir kahramanlık destanı yazdığı için Baskil ve Doğancık köyü olarak onunla gurur duyuyoruz." dedi.



Sekin'in şehit düştüğünü öğrendikten sonra ilçedeki vatandaşların ev ve iş yerlerine Türk bayrakları astığını belirten Beydüz, "Şehidimizin cenazesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.



Beydüz, 3 çocuk babası Sekin'in daha önce de görevi başında bir trafik kazası geçirdiğini dile getirerek, şehidin çok dürüst ve köyünde sevilen bir kişi olduğunu vurguladı.



"Polis olduktan sonra kardeşlerinin eğitimine katkı sağladı"



Beydüz, şehidin babası Mehmet Zeki Sekin'in daha önce çocukları ile köyde yaşadığını, daha sonra çocuklarını okutmak için Baskil ilçesine yerleştiğini söyledi.



Baskil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde hizmetli olarak görev yapan ve emekli olan şehidin babasının çocuklarını zor şartlarda büyüttüğünü bildiren Beydüz, şehit Sekin'in ailenin en büyük çocuğu olduğunu aktardı.



Sekin'in zor şartlarda okuyup, polis olduğunu anlatan Beydüz, "Polis olduktan sonra kardeşlerinin eğitimine katkı sağladı. İki kardeşi öğretmen, bir kardeşi de polis oldu. Onlara çok büyük katkısı oldu." diye konuştu.



Beydüz, şehit polis memurunun kendisi gibi polis olan kardeşi Fikret Sekin'in de Şanlıurfa'da görev yaptığını kaydetti.



"Rabbim terörün ve teröristlerin belasını versin"



Doğancık Köyü imamı ve aynı zamanda şehidin çocukluk arkadaşı Kasım Aslanmirza, Sekin'in çok cesaretli, yürekli bir insan olduğunu belirtti.



Aslanmirza, Sekin ile çocukluklarının bir arada geçtiğini dile getirerek, "Allah rahmet eylesin. Tüm Türkiye'nin başı sağolsun. Rabbim terörün ve teröristlerin belasını versin, Allah onları kahretsin." şeklinde konuştu.



Şehit polisin akrabası Cengiz Sekin de beraber büyüdüklerini söyledi.



"Vatanına bağlı, bayrağını, milletini seven dört dörtlük bir insandı. Acımız büyük, vatan sağolsun. Kendisiyle gurur duyuyoruz." diyen Sekin, saldırıdan duydukları üzüntüyü anlattı.



İzmir'de dün gerçekleştirilen terör saldırısında polis memuru Fethi Sekin ile bir adliye çalışanı şehit olmuş, 5 kişi yaralanmış, 2 terörist ölü ele geçirilmişti.