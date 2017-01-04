Hemşehrileri İçin Beş Bin Kitap Topladı

KADİR YILDIZ - Diyarbakır'ın Hani ilçesinde kurulacak kütüphaneler için düzenlenen kampanyaya destek vermek üzere çalışma başlatan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi güvenlik görevlisi Ayşegül Kürkçü, kısa sürede 5 bin 500 kitap topladı.



Kampanyaya destek için yaklaşık bir buçuk aylık süreçte toplanan 5 bin 500 kitap ile defter ve kırtasiye malzemelerinden oluşan yardım kolileri, bölgede oluşturulacak kütüphanelerde kullanılmak üzere gönderilecek.



Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampanyaya destek için Kürkçü'nün harekete geçtiğini belirterek, kısa sürede hastane çalışanları, hasta yakınları, sivil toplum kuruluşları, belediyenin de desteğiyle 5 bin 500 kitabın toplandığını ve bunların ilk ve ortaokul düzeyinde olduğunu kaydetti.



"Kardeşlik köprüsünü ancak bu şekilde sağlayabiliriz"



Güneş, Kürkçü'nün mesai haricinde bu kampanyaya destek vermek için çalıştığını aktararak, "Çocuklarımızın okumasına destek aşkıyla arkadaşımız çalıştı. Dinimizin de ilk emri, 'Oku'dur. Bu tür kampanyalara destek vermek lazım. Doğu ile batı arasındaki kardeşlik köprüsünü ancak bu şekilde sağlayabiliriz. Türkiye'ye kast edenler, batı-doğu, kuzey-güney arasındaki kardeşlik köprüsünü yıkmak için çalışıyor. Hepimiz, bu ülkenin birer vatandaşıyız ve kardeşiz. Kampanya bunu hatırlatıyor. İnsanımız, kardeşlik ruhunun bozulmasına izin vermiyor." şeklinde konuştu.



Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerde görev yaptığı zamandaki anılarından bahseden Güneş, bu tür kampanyaların insanları birbirine bağladığını dile getirdi.



Güneş, çocukların gönderilen kitaplardan oluşturulacak kütüphanelerden yararlanarak eğitim hayatlarını sürdüreceğini belirterek, "Eskiden tespit edilemeyen insanlarımız vardı. Türkiye artık eğitim konusunda iyi bir noktada. Artık en ücra köylere de ulaşıldı. Bu insanların keşfedilmesini sağlıyor. Belki 5-10 yıl sonra oradan vatanına hizmet eden bilim adamları çıkacak. Buna inanıyorum ve çıkıyor da... Çocukların hayalleri farklıdır. Çocuklarımız, bu kampanyalara verilen desteklerle birlik ve beraberlik içinde olduğumuzu, onları unutmadığımızı düşünecek. Bunlar çocuklarımızın zihninde kaydediliyor, bunun faydalarını ileride göreceğiz." ifadesini kullandı.



"Hemşehrilerimin yararlanacak olması beni mutlu ediyor"



Hastanenin 12 yıllık güvenlik görevlisi ve kendisi de Diyarbakırlı olan Ayşegül Kürkçü ise Hani İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ilçede kitap kampanyası düzenlediğini duyduğunda destek için harekete geçtiğini söyledi.



Kampanyaya destek vermekten onur duyduğunu anlatan Kürkçü, "Hem çalışıyorum hem de mesai dışında gece geç saatlere kadar kitapları tasnif ediyorum. Oradaki hemşehrilerimin bu kitaplardan yararlanacak olması beni mutlu ediyor." dedi.



Kürkçü, kampanyayı arkadaşları ve çevresine iletince bağışların hızlandığını ve kitap toplanmasına ön ayak olduğu için gururlu olduğunu da sözlerine ekledi.