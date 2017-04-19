Hemera Kişisel Gelişim Networking Etkinliği

Her ay gerçekleştirdigimiz Kişisel Gelişim Networking ve Seminer etkinliğimiz Taksim CVK Otel, Teras Katında...



ETKİNLİK PROGRAMIMIZ :



19.30 - 21.30 Tanışma ve tanışma oyunları (Muzik esliginde içeceklerimizi yudumlarken)



21.30 : Seminer ( Kutlu Yıldızhan) ASÖRTİF İLETİŞİM



22.15 : Dileyen katilimcilar icin firma tanıtim ve tanışma etkinliği



22.30 : Sohbet, müzik ve biz dostlar



24.00 : Etkinlik sonu



Mekan : Taksim CVK Otel



Saat : 19.30 - 24.00



Katılım ücreti : 50 TL



e-mail: [email protected]



Gsm: 0 532 766 73 25- 0 535 562 51 25



Web: www.hemerakocluk.com



Lcv : Nihal AYDIN -Özhan Yoral



KURUMLARDA ÖZGÜVENLİ(ASÖRTİF) İLETİŞİM"



Eğitimin Amacı



Sağlıklı bir iletişim bireyin duygu ve düşüncelerini, muhatabını baskı altına almadan ama kaygı, çekingenlik gibi nedenlerden ötürü muhatabına karşı pasif de kalmadan ifade edebilme becerisidir.



Özgüvenli yada asörtif iletişim tekniği ile isteklerinizi karşı tarafa daha rahat aktarabilir, ikna yüzdenizi artırabilirsiniz.



Eğitimin İçeriği



? İletişimin Türleri



? Davranış Biçimleri



? Agresif İletişim



? Pasif İletişim



? Asörtif (Özgüvenli) İletişim



? "Siz Olsanız Nasıl Davranırsınız?" Örnek Vaka Çalışmaları



Eğitimin Katılımcıya Kazandıracakları



Bu kısa eğitim ile katılımcılar özgüvenli iletişim tekniğini öğrenecekler. Talep ve bakış açılarını saldırganca yada pasif olmadan karşı tarafa aktarabileceklerdir.



Eğitime Kimler Katılabilir



Başarılı iletişim kurmak isteyen herkes



Kutlu YILDIZHAN Kİmdir ?



Marmara Üniversitesi, İdari Bilimler Fakültesi, Maliye bölümünden mezun oldu. Newport Üniversitesi'nde e-MBA yaptı. Üniversite yıllarında, sosyal klüplerde idari görevlerde bulundu.



Global Bilgi Hizmetleri A.Ş.'de çağrı merkezi takım lideri olarak çalıştıktan sonra Turkcell İletişim Hizmetleri'nde, Turkcell Akademi bünyesinde eğitim danışmanı olarak eğitim faaliyetlerinin sorumluluğunu üstlendi. Satış birimlerinin yıllık eğitim planının yapılması yanında, eğitim ihtiyaç analizlerinin hazırlanması ve iç eğitmen yetiştirilmesi görevlerinde bulundu. Bayi kanalı için eğitimler tasarladı.



Daha sonra Türkiye Eğitim Direktörü olarak BlackBerry RIM bünyesine katıldı. Tüm Türkiye eğitim faaliyetleri sorumluluğunu üstlendi, yurt dışında yapılan EMEA bölgesi eğitmenler toplantılarında Türkiye eğitim birimini temsil etti. Eğitimin geri dönüşü ile ilgili ölçüm çalışmaları yaptı.



Sonraki yıllarda Indesit Beyaz Eşya Bölge Eğitim Sorumlusu olarak kendisine bağlı bölgedeki bayilerin hem ihtiyaç analizi yapılarak eğitimlerinin tamamlanması, hem de mağaza tanzim ve teşhirlerinin takip ve kontrolü ile eksikliklerin düzeltilmesinin sağlanması konularında çalıştı. Farklı sektörlerden benchmarking çalışmalarında bulundu.



Ayrıca KayraGrup bünyesinde eğitim yöneticisi ve eğitmen olarak tüm kurumun eğitim ihtiyaç analizinin yapılması, yeni başlayanlar için oryantasyon süreçlerinin dizayn edilmesi sorumluluğunu üstlendi. Kurumun müşterilerinden Philips ve Tpvision için mağaza tanıtım ve bayi satış elemanları yetkinlik eğitimleri tasarımı, eğitimcilerin yetiştirilmesi, online eğitimlerin yaygınlaştırılması ve satış artırıcı-yenilikçi çalışmalar yapılması gibi görevlerde bulundu.



Tüketici perakendesi için 17 yıl ve 3600'den fazla gerçek ve sanal ortam eğitim saati tecrübesiyle her seviyede çalışanlar için fark yaratan, KAZANAN TAKIM PERAKENDE SATIŞ, CEZBEDEN TANZİM ve TEŞHİR(MERCHANDISING),HEDEFE GÖTÜREN LİDERLİK, TAKIM OLMAK, KURUMLARDA MOTİVASYON NASIL SAĞLANIR ve ÖZGÜVENLİ İLETİŞİM eğitim modüllerinin tasarımını yapmıştır.



Linkedin ve çeşitli ortamlarda yayımlanmış insan kaynakları, yönetim, nöro-satış, nöro-pazarlama ve kurumsal eğitim süreçleri hakkında blog yazıları vardır.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : CVK Hotels Taksim



Mekan Adresi : 11 Sıraselviler Caddesi Başlangıç Saati : 19.04.2017 19: 00: 00



Bitiş Saati : 19.04.2017 23: 30: 00



Kategori : Hemera Kişisel Gelişim Networking Etkinliği



Tür : Toplantı



Ücretlimi? : Hayır