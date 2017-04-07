Hema Endüstri'ye Istihdama En Fazla Destek Sağlayan Şirket Ödülü
Tekirdağ'da düzenlenen Kariyer ve İstihdam Fuarında, istihdam projesine destek veren Hema Endüstri A.Ş. Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) tarafından bölgede istihdama en fazla destek sağlayan şirket olarak ödüllendirildi.
Tekirdağ'da düzenlenen Kariyer ve İstihdam Fuarında, istihdam projesine destek veren Hema Endüstri A.Ş. Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) tarafından bölgede istihdama en fazla destek sağlayan şirket olarak ödüllendirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde hükümetin issizlerin bu yıldan itibaren büyük oranda işe yerleştirilmelerine olanak sağlayan milli istihdam seferberliğine Çerkezköy Organize Sanayi bölgesinin en büyük firmalarından biri olan Hema Endüstri en fazla destek sağlayan şirket olarak ödüllendirildi.
"İSTİHDAMA DESTEK VERMENİN HAKLI GURURUNU YAŞIYORUZ"
Böylesi önemli bir projeye ilk desteğini veren şirketler arasında yer alan Hema Endüstri A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Hattat güçlü bir Türkiye'nin en önemli temelini istihdam ve yerli üretimin oluşturacağına dikkat çekti. Hattat "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde hükümet tarafından başlatılan istihdam seferberliği bizleri daha fazla çalışmaya teşvik etti. Her zaman her ortamda yapmakta olduğumuz yatırımlarımızı daha fazla yapmak için gayret göstermekteyiz. Hema Endüstri olarak sürekli yenilenme ve sürekli inovasyon yapmak için var gücümüzü sarf etmekteyiz. Bölgemizin ve ülkemizin gelişimine katkı sağlamak, güçlü bir ekonomi, güçlü bir yerli üretim ve güçlü bir Türkiye için milli istihdam seferberliğine katkı veriyoruz ve bununda haklı gururunu yaşamaktayız. Bugün grubumuzda yaklaşık olarak 4 bin kişi çalışmaktadır. Bizleri böyle bir ödüle layık gören İŞKUR yöneticilerine teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
Ödülü Hema Endüstri A.Ş. adına İnsan Kaynakları Müdürü Onur Gülsoy, Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel'den aldı.
(İHA)