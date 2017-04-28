Hem Ucuz, Hem de Faydaları Saymakla Bitmiyor

Hammaddesi buğday olan bulgur, ucuz olduğu kadar besin değeri de oldukça yüksek bir yiyecek. Vücudunuzun ihtiyacı olan çinko, kepek, krom ve magnezyum doğal olarak bulgurun içerisinde bol miktarda vardır. Yüksek lif oranına sahip olan bulgur özellikle diyet yapanların tüketmesi gereken bir besin. İçinde bol miktarda bulunan folik asit sayesinde de hamileler için çok faydalıdır. Bulgurun diğer bilmediğiniz faydalarını da sizin için derledik...