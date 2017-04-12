Hem Sosyal Hem de Hızlı Muhtar

Eskişehir Yenikent Mahalle Muhtarı Nezahat Nazik, sosyal medyadan vatandaşların ilettiği sorunları, kullandığı elektrikli bisikleti ile yerinde inceliyor.



Yenikent Mahallesi'nin Muhtarı Nezahat Nazik, teknolojiye ayak uyduruyor. Sosyal medya üzerinden bir grup kurarak, mahalle sakinlerini üye yapan Nazik, kendisine iletilen sorunları da yeni aldığı elektrikli bisiklet ile yerinde inceleme fırsatı buluyor. Ayrıca Nazik, mahallesinde adeta devriye atar gibi elektrikli bisikletiyle turlar da atıyor.



Sosyal medyanın ve elektrikli bisikletin sorunları çözmek için güzel bir araç olduğundan bahseden Yenikent Mahalle Muhtarı Nezahat Nazik, uzun süredir düşündüğü bir projeyi hayata geçirmekten dolayı memnun olduğunu söyledi. Projeyi diğer muhtarlara da tavsiye eden Nazik, "Yenikentli vatandaşlarımız bana bir bildirimde bulunduğu zaman, şikayetleri ya da sorunları olduğu zaman, anında yetişememekten dolayı bu projeyi buldum ve gerçekleştirdim. Elektrikli bisikleti almayı geçen kıştan beri düşünüyordum. Bu yaz girişinde bunu gerçekleştirdim. Gayet güzel oldu. Şu anda herhangi bir sıkıntı olduğunda anında yetişebiliyorum. Problemi yerinde çözmeye çalışıyorum. Yetkililerle görüşüyorum, bir şekilde çözüm yoluna gidiliyor. Mahallemizde yapılan bazı yapılandırmaları yerinde görmek için bisikletimle birlikte, anında yetişebiliyorum. Muhtarlığa yetişmekte de çok problem çekmiyorum. Anında gidip gelme şansım oluyor. Mahallemin her tarafına yetişebiliyorum, gayet güzel oldu, memnunum. Diğer muhtarlarımıza da tavsiye ediyorum" dedi.



"İhtiyacı olan herkese ulaşmaya çalışıyorum"



Elektrikli bisikleti ile yaptığı turlardan da söz eden Nazik, şu şekilde konuştu:



"Mahallemizin yaşlılarını ziyarete gidiyorum. Onlarla görüşmelerim oluyor. Öğle aralarında gitmeye çalışıyorum. Muhtarlıkta da işlerin aksamamasına dikkat ediyorum. Bir ihtiyaçlarının olup olmadığını soruyorum, hatırlarını soruyorum, onlar da memnun oluyorlar. İhtiyacı olan herkese ulaşmaya çalışıyorum, mahallemin problemlerini çözmeye çalışıyorum." - ESKİŞEHİR