Hem Öğreniyor Hem Kazanıyorlar

Yozgat'ta Sorgun Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan basit nakış iğne teknikleri kursuna katılanlar, hem meslek öğreniyor hem de ürettiklerini satarak para kazanıyor.



Usta öğretici Mualla Ertal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kursa katılanların sipariş üzerine farklı çalışmalar ortaya çıkardığını söyledi.



Ertal, "Kursumuza 12 kişi katılıyor. Kurslarımızın başlangıcında bir kafeden sandalye ve masa örtüsü siparişi aldık. Kursiyerlerimizle kursların başından beri bu işi yetiştirmeye çalışıyoruz. Böylelikle hem yeni şeyler öğreniyorlar, hem de para kazanarak aile bütçesine katkı sağlıyorlar." diye konuştu.



Kursiyerlerin ayrıca giysi, süsleme teknikleri, düz dikiş makinesi kullanımını da öğrenme fırsatı bulduklarını dile getiren Ertal, şunları kaydetti:





"Kursu bitiren kadın, çarşıda fiyatı çok pahalı olduğu için alamadığı ancak giymeyi çok istediği bir eteğin kalıbını çıkartıp hiç kimseden yardım almadan kendisi dikebilir. Ayrıca kursu bitiren bayanlar tekstil fabrikaları başta olmak üzere çeşitli alanlarda iş sahibi olabilir."