Hem Nikaha Hem de Referanduma 'Evet' Dediler

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Adana Romanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde evli olup resmi nikahları olmayan 5 çiftin resmi nikahlarının yapılmasını sağladı. Çiftler hem resmi nikaha, hem de 16 Nisan'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin oylanacağı referandum da da "Tabi ki evet" dediler.



Yıllardır evli olup resmi nikahları olmayan çiftlerin aile cüzdanlarını teslim eden Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan yeni nikahları kıyılan ailelere ömür boyu mutluluklar diledi. Çiftlerin evlenme akdi ile olan birleşmeyi, sevgi, merhamet, huzur, ve karşılıklı hoşgörü üzerine bina etmesi gerektiğini belirten Başkan Çelikcan, "Resmi nikahlarını kıydığımız çiftlerimiz de birbirlerine karşı daima saygılı olsun" dedi.



Türkiye'nin önünü açacak olan referandum a sayılı günler kaldığını ve 17 Nisan'da sandıklardan evet çıkmasıyla ülkenin aydınlık yarınlara doğru daha hızlı ilerleyeceğini belirten Başkan Çelikcan, "16 Nisan'da yapılacak olan referandum dan evet çıkmasıyla ülkemizdeki yargı, askeri ve bürokrat vesayeti sona erecektir. Yatırımın önünde engel olmak isteyenlere fırsat verilmeyecektir. Hükmet krizleri ortadan kalkacağı için insanlar yarınlara daha güvenli bakacaklardır. Yatırımlar hızlanacak, milli gelirimiz artacaktır. O yüzden 16 Nisan'da yapılacak olan referandum dan evet çıkması çok önemlidir. Halkoylamasında evet diyerek çocuklarımızın da geleceğini teminat altına alacağız" şeklinde konuştu.



Hem nikahta hem de referandum da evet



Toplu nikahta nikahları kıyılan Sevgi-Semih Dalaman çifti 5 yıllık evli olduklarını ve resmi nikahları olmadıkları için sorun yaşadıklarını belirttiler. Nikahlarının Başkan Çelikcan tarafından kıyılmasına mutlu olduklarını belirterek, "Hem nikaha, hem de 16 Nisan'da yapılacak olan referandum da 'evet' diyeceklerini belirterek "Tabi ki evet" dediler. Başkan Çelikcan, nikahları kıyılan çiftlere çeşitli hediyeler verdi ve mutluluklar diledi. - ADANA