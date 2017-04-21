Hem Meslek Öğreniyorlar Hem Para Kazanıyorlar

Hatay'ın Belen ilçesinde kadınlar, eski ev eşyalarından yeni sanat eserleri meydana getirerek hem meslek öğreniyor hem de para kazanıyorlar.



Irmak Hobi Sanat Evi'nde bir araya gelen kadınlar, hem meslek öğreniyor hem de aile bütçesine katkıda bulunuyorlar. Yaklaşık 25 kadının katıldığı kursta eskimiş eşyalardan yapılan aynalar, süslü vazolar ev ve işyerlerinin vitrinlerine renk katıyor.



Halk Eğitim Merkezi ve İŞKUR'un katkılarıyla bir araya gelen kadınlar, kurs öğretmenleri Hatice Asal'ın tecrübelerinden faydalanarak eskimiş kullanılmayan ürünlerden yeni sanat eserleri meydana getiriyor.



Kadınların hem iş öğrendiğini hem de ev ekonomisine katkı sağladığını belirten Asal, "Hakikaten dünya tatlısı kadınlar bir araya gelip harika işler çıkarmışlar. O kadar güzel el işleri yapmışlar ki, bunlarla birlikte olmaktan haz duyuyorum. Ürettikleri ürünleri sanat evinde hem sergiliyor hem de satıyorlar bu ürünlerin diğer ünlü markaların sattıklarından hiçbir farkı yok. Tek farkı daha ucuz olması" dedi.



Hatice Asal, Türkiye'nin en fazla genç işsiz barındıran ilçelerinden birinin Belen olduğunu söyleyerek, bu çalışmanın önemli bir değerinin bulunduğunun altını çizdi. - HATAY